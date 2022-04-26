Пирло рассказал, как Гаттузо однажды на спор съел живую улитку

Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал, как в 2007 году его одноклубник по «Милану» Дженнаро Гаттузо на спор съел живую улитку и выиграл € 10 000.
Андреа Пирло рассказал эту историю в рамках документального фильма «Всё или ничего: Ювентус». Накануне матча за Суперкубок Италии с «Наполи», которым тогда руководил Гаттузо, Пирло вспомнил обстоятельства того спора.
«Однажды мы заключили пари. Знаете улиток, тех, что без панциря, таких больших? Мы предложили Рино съесть её живьём, и мы дадим ему € 10 000, а потом он мог подарить эти деньги тренерам по фитнесу, стажировавшимся у нас. Он взял улитку и проглотил её. После этого он хотел убить нас всех», — приводит слова Пирло Daily Mail.
Гаттузо ранее тоже рассказывал об этой истории.
«За день до важной игры «Милан» — «Манчестер Юнайтед» мы сосредоточенно стояли в кругу во время разминки. На земле лежала улитка. Они все сказали, что я недостаточно храбр, чтобы съесть её живьём. Я сказал: «Хорошо, по € 500 с каждого из вас, и я это сделаю».
Я хотел вручить награду четырём тренерам по фитнесу, которые проходили у нас стажировку.
Я взял улитку, положил её в рот и проглотил», — приводит слова Гаттузо Daily Mail.
- 26 апреля 2022
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