Салихова: какая разница, кто возглавляет РФС и РПЛ, если ДНК у них блекло-голубое

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, в жёсткой форме раскритиковала руководство Российской Премьер-Лиги.

«На протяжении нескольких лет я задаюсь вопросом: почему только в России такое качество судейства? Почему в других чемпионатах VAR не отнимает столько игрового времени, почему судьи не ломают игру бесконечными свистками, снижая скорости атак, почему дают бороться, а не раздают карточки при малейшем касании?

В огромной стране, где есть прекрасные врачи, ученые, учителя, историки, рестораторы, люди творческих профессий: балерины, актёры, режиссеры. Но вот беда с дюжиной футбольных арбитров? Так может, не в судьях дело, а в той самой Гидре всего российского футбола? Какая разница, под какой фамилией функционирует РФС и РПЛ: будь то Фурсенко или Дюков, если ДНК у них все то же блекло-голубое. Ни в одной другой европейской стране нет такой монополии государственной корпорации на весь футбол как таковой. Это феноменальное российское явление. Но никак не достижение и не повод для гордости», — написала Зарема Салихова в своей колонке на Sports.ru.