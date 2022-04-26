Салихова: в РПЛ легко модерируются результаты игр. Для этого и нужны эти Мешковы и Ивановы

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, в жёсткой форме раскритиковала судейство в Российской Премьер-Лиге.
«Вы правда верите, что крутые топ-менеджеры – руководители больших корпораций, которые возглавляют российский футбол, за последние 2 года просто не смогли отладить работу VAR? Верите, что сложно найти, обучить, повысить профессиональный уровень 10 арбитров, которые без скандалов могут отсудить хотя бы один тур? А может, футбольным небожителям просто это не нужно? Ведь их всё устраивает!
Сверхзадача-то выполнена. Ими легко модерируется результат игры любой команды. Для этого и нужны эти Мешковы и Ивановы.
Судьи давным-давно не боятся наказаний от Ашота Хачатурянца. А как его красиво заводили в российский футбол в образе борца за справедливость! Да, он периодически отстраняет одного арбитра от судейства, как Геракл рубил головы болотной Гидре – но вместо отрубленной головы тут же вырастает новая», — написала Зарема Салихова в своей колонке на Sports.ru.
- 26 апреля 2022
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