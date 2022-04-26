Коклен: Эмери заслуживает похвалы за работу в «ПСЖ» и «Арсенале»

Полузащитник «Вильярреала» Франсис Коклен поделился мнением о главном тренере команды Унаи Эмери.



«Думаю, Эмери не давали достаточного количества времени для работы во многих клубах. Посмотрите на «ПСЖ» — сейчас они играют не лучшем, чем когда он был там. К сожалению, в футболе нет терпения. Ещё мне кажется, что для Эмери было трудно преодолеть языковой барьер.



Эмери нужно донести послание до своих игроков. Здесь у него это легко получается, в отличие от «ПСЖ» и «Арсенала». Здесь у него огромный авторитет, и он этого заслуживает. Но также заслуживает похвалы за работу в «ПСЖ» и «Арсенале», — приводит слова Коклена The Guardian.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Вильярреал» состоится завтра, 27 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).