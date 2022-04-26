За Мбаппе отдали 10 голосов во 2-м туре выборов президента Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил 10 голосов во втором туре выборов президента Франции, сообщает Estrepublicain.

В небольшой коммуне Тальне, где проживают около 400 человек, нападающий «ПСЖ» получил не менее 10 голосов. Бюллетени были качественно подготовлены. Это указывает на то, что акция была спланированной.



Голоса не учли при подсчете, так как форвард сборной Франции не был зарегистрирован как кандидат в президенты.



Во втором туре президентских выборов во Франции участвовали Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Макрон победил в Тальне с серьезным перевесом, получив около 70% голосов. Отмечается, что в Тальне зафиксирована высокая явка – в выборах поучаствовали около 85% жителей.

Победу на президентских выборах во Франции одержал Макрон. Его переизбрали на второй срок.