В «Химках» отреагировали на информацию о возможном переходе защитника Филина в «Маккаби»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на новость о возможной продаже защитника красно-чёрных Александра Филина.

«Глупость какая-то. В клуб никаких предложений не поступало. Александр сейчас выздоровел, и будет играть. Надеюсь, на том же уровне, что и раньше. Никаких предложений по нему не поступало, тем более по гражданству. Александр полностью удовлетворён», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее стало известно, что в россиянине заинтересован «Маккаби Хайфа», занимающий первое место в национальном первенстве Израиля. Александр в этом сезоне провёл 16 матчей и недавно оправился от травмы, из-за которой выбыл из игры примерно на четыре месяца.