Карим Бензема забил 8 голов в плей-офф Лиги чемпионов, вся «Бавария» — 9

Нападающий «Реала» Карим Бензема забил 8 голов в плей-офф текущего сезона Лиги чемпионов.

Француз отличился хет-триком в игре с «Челси», также отгрузил 3 мяча в ворота «Пари Сен-Жермен». В ответном матче с лондонским клубом Карим забил ещё один гол, а в сегодняшнем противостоянии с «Манчестер Сити» отличился дублем.

В то же время все игроки «Баварии» забили 9 мячей за время выступления в плей-офф, а все футболисты «Ливерпуля» 8 раз поражали сетку ворот соперника.

В игре с «горожанами» Карим Бензема сократил отставание гостей. На 81-й минуте встречи он успешно реализовал пенальти и оформил дубль. Голом так же отметился Винисиус Жуниор. Противостояние завершилось победой англичан со счётом 4:3.