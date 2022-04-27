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Бутрагеньо — о «Манчестер Сити» — «Реал»: с футбольной точки зрения это потрясающий матч

Бутрагеньо — о «Манчестер Сити» — «Реал»: с футбольной точки зрения это потрясающий матч
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Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо поделился эмоциями от первого матча полуфинальной стадии Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:4).

«Это был невероятный матч с точки зрения зрителя. Очень трудно найти игру, подобную той, которую мы видели сегодня, — две команды с таким атакующим настроем и с небольшим количеством фолов. С футбольной точки зрения это был потрясающий матч во всех отношениях», — цитирует Бутрагеньо Mundo Deportivo со ссылкой на Movistar+.

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Реал». Встреча прошла на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:3. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).

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