Василий Уткин назвал лучшего футболиста матча «Манчестер Сити» — «Реал»

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился эмоциями от первого матча полуфинальной стадии Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» (4:3).



«Мы увидели концерт в Манчестере. Обычно два раза подряд концерта не бывает. Но сейчас очень может быть. Матч, в котором невозможно выбрать лучшего игрока. То есть каждый выберет, но для себя. «Манчестер Сити для этого был слишком коллективен, «Реал» при величии Бензема всё же проиграл.



Я выбираю Бернарду Силву. Потому что тогда нужно выбрать самый яркий эпизод, а когда Силва не выключился из игры, когда совершенно точно судья готов был назначить штрафной за фол на Зинченко (а вот Камавинга, стоявший рядом, выключился, но он ещё мальчик, опыта не хватает!) а прорвавшись, Бернарду ещё и совершенно идеально пробил.



С этим может конкурировать только гол с пенальти Бензема. Карим в последней игре с «Осасуной» не забил два за семь минут, и после этого с таким хладнокровием пробить паненку… Это величие.



Хотя… может, как раз это было, так сказать, для такого игрока удар наверняка. Бил он по углам, вратарь «Осасуны» тащил, так вот подсечь по центру, пусть Эдерсон гадает! Но тем не менее команда Бензема проиграла. Поэтому выбираю другого. Бернарду. Ну, и ждём возвращения Каземиро. Его очень не хватало в центре, «Сити» многовато атаковал с ходу.



Пусть будет концерт. Когда в предыдущий раз «Реал» в этом городе, но другой команде, проигрывал 3:4, зрители скандировали «ONE MORE GAME!» Скандировали бы и сегодня, игра была шикарная (в оригинале использовалось более грубое выражение. — Прим. «Чемпионата»). Но зачем? Ещё одна игра как раз совершенно точно будет.



А лучшая атака не закончилась голом. Это когда Зинченко, замечательно работавший на команду в атаке, сместился в центре, чего-то подождал и всунул мяч ворвавшемуся в штрафную Лапорту. Ну, не мог там оказаться Лапорт иначе как по домашней заготовке. А вы говорите, Гвардиола в решающих матчах мудрит… Вот придумка. Это было круто — центрзащ ворвался по месту центрфорварда не после того, как завис около штрафной после стандарта, а в позиционном нападении, когда никто его там не ждал. Кроме партнёров», — написал Уткин в своём телеграм-канале.