Рияд Марез может перейти в «Милан» за € 40 млн

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез может продолжить карьеру в Серии А. Вингером «Манчестер Сити» интересуется «Милан». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Россонери» хотят укрепить позицию правого полузащитника. По информации газеты, изначально основным вариантом «Милана» был Доменико Берарди из «Сассуоло». Однако в «Милане» посчитали, что запрашиваемые за него € 30 млн – слишком большие деньги за этого футболиста.

Потенциальный трансфер алжирского полузащитника «Манчестер Сити» оценивается в € 40 млн.

Отмечается, что «Милан» смущает только зарплата игрока, которая, по информации источника, составляет около € 6 млн в год.

Рияд Марез провёл за «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне 43 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 9 результативных передач.