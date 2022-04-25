«Манчестер Сити» — «Реал». Жаль, что не финал!

26 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех испанцев оценён экспертами в 7.00. Ставки на ничью принимаются за 4.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» 26 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» (26.04.2022)

26 апреля состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом». Обе команды являются лидерами своих первенств и обладают потрясающим подбором игроков. Также встреча интересна дуэлью высококлассных наставников — Хосепа Гвардиолы и Карло Анчелотти.

На прошлой стадии «Манчестер Сити» прошёл по сумме двух встреч «Атлетико» (1:0). В обоих матчах главный тренер мадридцев — Диего Симеоне — использовал оборонительные схемы игры с пятью защитниками. Из-за этого испанцы не нанесли ни одного удара первом матче и не сумели забить во второй игре. Но в то же время мало пропустили.

Мадридцам стоит отдать должное, ведь потерпеть неразгромное поражение от «горожан» — уже своего рода достижение. Дело в том, что команда из Манчестера обладает потрясающей линией атаки. За 33 встречи в чемпионате Англии забила 80 мячей. Защитников тоже стоит похвалить — за этот же период пропущен лишь 21 мяч. Меньше всех в лиге.

Несмотря на столь потрясающую статистику, подопечные Хосепа Гвардиолы вылетели из Кубка Англии, уступив в полуфинале «Ливерпулю» (2:3). Хотя объяснение результату имеется. На воротах стоял не основной голкипер — Зак Стеффан. Также отсутствовал из-за травмы важный фланговый игрок — Кайл Уолкер.

В преддверии встречи последнего тура чемпионата Англии с «Уотфордом» Хосеп Гвардиола также отмечал острую нехватку оборонительных ресурсов и даже предполагал, что на позиции центрального защитника придётся играть вингеру. Однако тренер сумел грамотно распорядиться кадровым резервом. Его подопечные разгромили противника со счётом 5:1.

А вот «Реал» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов обыграл «Челси» (общий счёт — 5:4). Обе встречи получились очень яркими и результативными. Не последнюю роль в этом сыграл Карим Бензема. Нападающий забил четыре мяча за два матча. Причём последний из них стал победным.

Таким образом, форвард пополнил статистику 12-м забитым мячом за девять матчей в Лиге чемпионов. В чемпионате Испании его успехи впечатляют ещё больше: в 29 встречах бомбардир забил 25 раз и отдал 11 голевых передач. Именно благодаря стараниям нападающего «сливочные» в шаге от чемпионства.

Для того чтобы завоевать трофей, подопечным Карло Анчелотти осталось набрать один балл в оставшихся пяти турах. Проблем с этим возникнуть не должно, ведь во всех четырёх последних играх в Ла Лиге они одержали уверенные победы. Ввиду этого могут со спокойной душой сконцентрироваться на Лиге чемпионов.

Дополнительная мотивация команде из Мадрида не нужна, хотя летом к ней могут присоединиться форвард «ПСЖ» Киллиан Мбаппе и защитник «Челси» Антонио Рюдигер. В случае успеха в текущем розыгрыше Лиги чемпионов игроки наверняка загорятся бóльшим желанием переехать в Испанию.

В идентичной ситуации и «Манчестер Сити». К ним, по информации СМИ, планирует примкнуть нападающий дортмундской «Боруссии» — Эрлинг Холанд. Учитывая то, что клубы придерживаются активной, атакующей манеры игры, нас наверняка ждёт голевой праздник. Думаем, можно взять тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.75 уже в первой встрече. Несмотря на всю принципиальность матча.

Три последние очные встречи неминуемо переваливали за эту отметку. Любопытно, что всегда оказывались сильнее англичане. В этот раз выявить фаворита проблематично, ведь «галактикос», на наш взгляд, имеют не меньше сил. Об этом свидетельствует и солидная статистика на дистанции, и 69 мячей в 33 играх в Ла Лиге.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» 26 апреля 2022 года

Подопечные Хосепа Гвардиолы предпочитают играть первым номером и доминировать, потому и забивают очень много. Теперь придётся стараться прибирать к рукам ещё больше инициативы, ведь отсутствуют два важных игрока обороны. «Реал» может воспользоваться проблемами англичан. Карим Бензема на предыдущих стадиях Лиги чемпионов прекрасно продемонстрировал своё мастерство, вряд ли станет скромничать в этот раз. История очных встреч на стороне результативности, потому снова проверим общий верх по голам.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.75.