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Николай Валуев: самый популярный клуб России — «Зенит», а не «Спартак»

Николай Валуев: самый популярный клуб России — «Зенит», а не «Спартак»
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Депутат Государственной Думы РФ, знаменитый в прошлом боксёр Николай Валуев назвал «Зенит» самым популярным клубом России.

«На мой взгляд, самый популярный клуб России — «Зенит», а не «Спартак», — цитирует Валуева «РБ-Спорт».

Напомним, 24 апреля «Ростов» сыграл со «Спартаком». Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошёл на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Хозяева одержали победу — 3:2. «Краснодар» принимал санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

«Зенит» набрал 58 очков и упрочил положение в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, оторвавшись от «Динамо» на шесть очков. «Спартак» (31) — на 10-м месте.

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