Николай Валуев: самый популярный клуб России — «Зенит», а не «Спартак»
Поделиться
Депутат Государственной Думы РФ, знаменитый в прошлом боксёр Николай Валуев назвал «Зенит» самым популярным клубом России.
«На мой взгляд, самый популярный клуб России — «Зенит», а не «Спартак», — цитирует Валуева «РБ-Спорт».
Напомним, 24 апреля «Ростов» сыграл со «Спартаком». Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошёл на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Хозяева одержали победу — 3:2. «Краснодар» принимал санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
«Зенит» набрал 58 очков и упрочил положение в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, оторвавшись от «Динамо» на шесть очков. «Спартак» (31) — на 10-м месте.
Комментарии
- 27 апреля 2022
-
14:58
-
14:56
-
14:42
-
14:37
-
14:34
-
14:20
-
14:18
-
14:14
-
14:06
-
14:03
-
14:00
-
13:43
-
13:41
-
13:40
-
13:32
-
13:27
-
13:27
-
13:11
-
13:00
-
12:56
-
12:56
-
12:48
-
12:42
-
12:41
-
12:30
-
12:18
-
12:14
-
12:12
-
11:54
-
11:53
-
11:44
-
11:36
-
11:27
-
11:23
-
11:16
Партнерский контент