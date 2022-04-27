Bild: «Лейпциг» хочет продлить контракт с Тедеско

«РБ Лейпциг» хочет продлить контракт с главным тренером Доменико Тедеско, информирует Bild.
Согласно сведениям источника, представители клуба уже сообщили специалисту о желании пролонгировать сотрудничество в долгосрочной перспективе. Однако стороны договорились не обсуждать тему контракта на завершающем отрезке сезона и вернуться к переговорам ближайшим летом.
Напомним, Доменико Тедеско возглавил «Лейпциг» в декабре 2021 года. Под руководством немецкого специалиста «быки» провели 24 матча, добыли 16 побед, 5 раз сыграли вничью и трижды проиграли. На данный момент в Бундеслиге «быки» занимают четвёртое место, а в Кубке Германии команда дошла до финала. Кроме того, «Лейпциг» успешно выступает в Лиге Европы — в полуфинале турнира «быки» встретятся с шотландским «Рейнджерс».
Ранее Тедеско возглавлял московский «Спартак» в период с 2019 по 2021 год.
- 27 апреля 2022
-
22:38
-
22:27
-
21:50
-
21:49
-
21:19
-
21:06
-
20:50
-
20:49
-
20:46
-
20:41
-
20:21
-
20:20
-
20:10
-
19:54
-
19:41
-
19:33
-
19:31
-
19:19
-
18:55
-
18:52
-
18:46
-
18:44
-
18:33
-
18:11
-
17:47
-
17:43
-
17:42
-
17:29
-
17:26
-
17:24
-
17:16
-
16:52
-
16:46
-
16:42
-
16:32