Bild: «Лейпциг» хочет продлить контракт с Тедеско

«РБ Лейпциг» хочет продлить контракт с главным тренером Доменико Тедеско, информирует Bild.

Согласно сведениям источника, представители клуба уже сообщили специалисту о желании пролонгировать сотрудничество в долгосрочной перспективе. Однако стороны договорились не обсуждать тему контракта на завершающем отрезке сезона и вернуться к переговорам ближайшим летом.

Напомним, Доменико Тедеско возглавил «Лейпциг» в декабре 2021 года. Под руководством немецкого специалиста «быки» провели 24 матча, добыли 16 побед, 5 раз сыграли вничью и трижды проиграли. На данный момент в Бундеслиге «быки» занимают четвёртое место, а в Кубке Германии команда дошла до финала. Кроме того, «Лейпциг» успешно выступает в Лиге Европы — в полуфинале турнира «быки» встретятся с шотландским «Рейнджерс».

Ранее Тедеско возглавлял московский «Спартак» в период с 2019 по 2021 год.