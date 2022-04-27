Агент Баштуша: аренда в «Ростове» окончена, игрок вернётся в «Аль-Айн»

Федерико Пасторелло, агент защитника «Ростова» Бартоломеу Баштуша, заявил, что анголец продолжит карьеру в «Аль-Айне» из ОАЭ.
«Аренда в «Ростов» закончена. Так что Баштуш вернется в «Аль-Айн», — цитирует агента «РБ Спорт».
Напомним, ранее 30-летний защитник приостановил контракт с «Ростовом». В нынешнем розыгрыше чемпионата России Баштуш принял участие в 14 матчах, в которых забил гол и отдал результативную передачу. Предпоследний сезон защитник провёл в саудовском клубе «Аль-Айн».
28-летний Баштуш перешёл в «Лацио» из «Ростова» в 2016 году. В розыгрыше чемпионата Италии сезона-2019/2020 он провёл за римский клуб 16 матчей, в которых забил один гол и получил четыре жёлтые карточки. В 2019 году в составе «Лацио» он завоевал Кубок Италии. В составе «Ростова» Баштуш выиграл Кубок России и стал серебряным призёром чемпионата.
- 27 апреля 2022
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