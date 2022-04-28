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Вратарь «Интера» допустил курьёзную ошибку, которая может стоить клубу чемпионства. Видео

Вратарь «Интера» допустил курьёзную ошибку, которая может стоить клубу чемпионства. Видео
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Румынский вратарь «Интера» Ионуц Раду допустил курьёзную результативную ошибку в перенесённом матче 20-го тура итальянской Серии А с «Болоньей». Игра проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 82-й минуте голкипер не смог принять мяч, вброшенный на него из аута. В эпизоде с промахом Раду быстрее всего сориентировался полузащитник «Болоньи» Никола Сансоне, который ударом с близкого расстояния отправил мяч в пустые ворота.

Проиграв в этом матче, «Интер» уступил первое место в турнирной таблице Серии А «Милану» — ранее он лидировал по потерянным баллам. Теперь у красно-чёрных 74 очка, а у чёрно-синих – 72. «Болонья» (42) находится на 13-м месте. До конца нынешнего розыгрыша чемпионата Италии остаётся четыре тура.

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