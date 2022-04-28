Юрген Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Вильярреалом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Вильярреалом». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

«Мы хорошо двигались в первом тайме. Нужно было сохранять положительный настрой и мышление. Всё сложилось удачно. Теперь поедем в гости к «Вильяреалу» и постараемся выйти в финал. Нужно сохранять полную боевую готовность и стопроцентный настрой, чтобы провести ответный матч так же, как первый», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, в четвертьфинале турнира «Ливерпуль» по сумме двух матчей обыграл «Бенфику» (3:1, 3:3), а «Вильярреал» оказался сильнее «Баварии» (1:0, 1:1). Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ливерпуль» пройдёт 3 мая в Вильярреале (Испания).