«ПСЖ» может продать Неймара за € 90 млн, парижане купили его за € 222 млн

«Пари Сен-Жермен» может продать бразильского нападающего Неймара в летнее трансферное окно за € 90 млн, сообщает AS.

По данным источника, французский клуб уже внёс бразильца в трансферный список, но не продаст его за сумму меньше € 90 млн. Парижане планируют совершить большую реконструкцию перед новым сезоном чемпионата Франции. При этом, сам Неймар не планирует покидать клуб.

Ранее бразильский нападающий сказал, что собирается играть в «ПСЖ» ещё три года.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. Его контрактное соглашение с клубом рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий в 19 матчах французской Лиги 1 забил 11 голов и отдал пять результативных передач.