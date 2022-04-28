«ПСЖ» может продать Неймара за € 90 млн, парижане купили его за € 222 млн
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«Пари Сен-Жермен» может продать бразильского нападающего Неймара в летнее трансферное окно за € 90 млн, сообщает AS.
По данным источника, французский клуб уже внёс бразильца в трансферный список, но не продаст его за сумму меньше € 90 млн. Парижане планируют совершить большую реконструкцию перед новым сезоном чемпионата Франции. При этом, сам Неймар не планирует покидать клуб.
Ранее бразильский нападающий сказал, что собирается играть в «ПСЖ» ещё три года.
Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. Его контрактное соглашение с клубом рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий в 19 матчах французской Лиги 1 забил 11 голов и отдал пять результативных передач.
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