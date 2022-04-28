«Ювентус» и «Атлетико» могут обменяться футболистами

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни может продолжить карьеру в Испании. В услугах американского хавбека заинтересован мадридский «Атлетико», информирует Mundo Deportivo.
Согласно сведениям источника, в составе «Ювентуса» играет арендованный у «Атлетико» Альваро Мората. «Старая синьора» стремится подписать испанца на постоянной основе, но не хочет платить за него € 35 млн, прописанные в договоре аренды. В связи с этим туринцы готовы предложить «Атлетико» взамен своего полузащитника Уэстона Маккенни.
Отмечается, что главный тренер «матрасников» Диего Симеоне является поклонником таланта Маккенни и был бы не против подписать Уэстона в свою команду.
Напомним, 23-летний американский полузащитник сломал плюсневую кость в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (1:1). Футболист пропустит остаток сезона из-за этого повреждения.
В нынешнем сезоне на счету Маккенни 28 матчей во всех турнирах и три забитых гола. Хавбек выступает за итальянскую команду с 2020 года. Сначала «Ювентус» арендовал Маккенни на сезон за € 4,5 млн, а затем выкупил его контракт у немецкого «Шальке» за € 20,5 млн. Футболист подписал с командой контракт до 2025 года.
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