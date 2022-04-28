Майкл Оуэн: «Реал» настолько опытен, что его невозможно ошарашить

Бывший нападающий мадридского «Реала» Майкл Оуэн поделился мнением о результате первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:4).
«Мадридский «Реал» настолько опытен, что он выжидает, цепляется за свои шансы – его невозможно ошарашить. И теперь, после 90 минут в Манчестере, они возвращаются на «Сантьяго Бернабеу», думая: «Вау, здесь мы будем фаворитами», – цитирует Оуэна Daily Mail.
В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Реал». Встреча прошла на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:3. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания). Во втором полуфинале встречаются «Ливерпуль» и «Вильярреал».
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