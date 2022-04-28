Мостовой: «Вильярреал» ужасно провёл второй тайм — «Ливерпуль» держал мяч, как хотел

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» переиграл «Вильярреал» (2:0).



«Мы перед игрой говорили, что просто «Ливерпулю» не будет. Это доказал первый тайм: пространства не было, зоны закрыты, «Вильярреал» всей командой оборонялся и продержался. Но то, что произошло во втором тайме за какие-то пять минут… Быстро пропустили два мяча — это ужасно.



Я был удивлён «Вильярреалом»: они проигрывают 0:2 и не бегут вперёд. Они продолжали сидеть даже после замен: один человек побежал вперёд, а трое стоят — это как? Что вы делаете? «Ливерпуль» держал мяч, как хотел. Если бы «Вильярреал» продержался до 65-й минуты, то всё было бы немножко по-другому. Но втором тайм они провели ужасно. Разочаровал Парехо: он постоянно терял мяч. Чуквезе был не заметен, его будто вообще на поле не было. Их возили без мяча», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.