Ивелин Попов – о переходе в «Левски»: пришло время вернуться домой, туда, где всё началось

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов прокомментировал свой переход в «Левски». Соглашение с 34-летним болгарином рассчитано на два года. Футболист перешёл в команду на правах свободного агента.



«После 12 лет выступлений за рубежом и нескольких трофеев настало время вернуться домой, туда, где всё началось. У меня было много предложений и от болгарских, и от иностранных клубов, но моё сердце всегда принадлежало только «Левски». Я не из тех, кто много говорит и бросается громкими фразами. Я хочу побеждать», — цитирует Попова официальный сайт «Левски».



В нынешнем сезоне 34-летний болгарин принял участие в 19 матчах чемпионата России, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В остальных турнирах на счету полузащитника четыре матча без результативных действий.

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