Коноплянка рассказал, что мотивирует его продолжать карьеру
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Игрок «Краковии» Евгений Коноплянка рассказал, что мотивирует его продолжать футбольную карьеру.
«Хочется уже набрать форму и помочь «Краковии». Здесь хорошие игроки, хороший клуб. У них очень комфортно, они действительно любят футбол. Поэтому хочется им помочь.
У меня долго не было игровой практики. Хочется словно заново пойти записаться на футбол и быть как будто первый день в футболе. Наверное, только это меня и подталкивает. А если бы я был в игровом тонусе, всегда играл, наверное, было бы не до футбола. Когда всё это видишь, тем более когда семья далеко от тебя, точно не до этого», — сказал Коноплянка в интервью телеканалу «Футбол 1/2/3».
Ранее Коноплянка выступал за такие клубы, как «Днепр», «Севилья», «Шальке-04» и донецкий «Шахтёр».
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