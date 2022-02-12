Евгений Коноплянка попрощался с «Шахтёром»

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка, ставший игроком «Краковии», попрощался с «Шахтёром».
«Для меня было честью находиться в такой тёплой семье, как «Шахтёр», который я уважаю. Вы — не только топ-команда, но ещё и топовые люди. Хочу поблагодарить всех, кто работает в этом клубе: начиная с тех, кто следит за чистотой в раздевалке и заканчивая президентом клуба.
Искренне жаль, что из-за травм мне не удалось в полной мере отдать себя футболу. Говорят, что травмы — это скрытый соперник любого спортсмена. Но, несмотря на все сложности, были у нас крутые моменты, которые со мной останутся на всю жизнь. Жизнь не заканчивается и я продолжаю дальше работать, потому что футбол — это наша жизнь! «Шахтёр», я вас всех обнимаю и желаю только удачи и побед в дальнейших состязаниях», — написал Коноплянка на своей странице в «Инстаграме».
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