Тухель: очень рад сыграть с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о предстоящей игре 37-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».
«Я очень рад сыграть с ними на «Олд Траффорд». Для меня это один из самых важных матчей в сезоне.
Я приезжаю, имея сильный состав, это хорошо. Этот матч всегда будет важным для меня, независимо от того, на какой позиции или в какой форме находится «Манчестер Юнайтед».
Поэтому мы готовимся как можно лучше. Мы не сильно размышляем об их ситуации в таблице. Мы сосредоточиваемся на их последних матчах. Нас не должно смущать отсутствие результатов. Для меня у нас качественный состав, чтобы победить», — приводит слова Тухеля Sky Sports.
Матч 37-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» состоится сегодня, 28 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени.
- 28 апреля 2022
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