Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вест Хэм» — «Айнтрахт». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель: очень рад сыграть с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»

Тухель: очень рад сыграть с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»
Комментарии

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о предстоящей игре 37-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».

«Я очень рад сыграть с ними на «Олд Траффорд». Для меня это один из самых важных матчей в сезоне.

Я приезжаю, имея сильный состав, это хорошо. Этот матч всегда будет важным для меня, независимо от того, на какой позиции или в какой форме находится «Манчестер Юнайтед».

Поэтому мы готовимся как можно лучше. Мы не сильно размышляем об их ситуации в таблице. Мы сосредоточиваемся на их последних матчах. Нас не должно смущать отсутствие результатов. Для меня у нас качественный состав, чтобы победить», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

Матч 37-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» состоится сегодня, 28 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени.

Новость по теме
Рангник оценил негативные высказывания фанатов в адрес игроков «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022