КДК РФС вынес решение по матчу 1/4 финала Кубка России «Балтика» — «Динамо»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решении, которое было принято по итогам матча 1/4 финала Кубка России по футболу сезона-2021/2022 «Балтика» — «Динамо» (1:1, 4:5 – по пенальти).

«На матче был зажжён файер, после этого загорелся баннер. Представители «Балтики» объяснили, почему так произошло. Виновные были задержаны, состоялся суд. За зажжённый файер и загоревшийся баннер — штраф 25 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, 19 апреля в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу сезона-2021/2022 на стадионе «Калининград» проходил матч «Балтика» — «Динамо». Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались москвичи.