Алексей Гасилин: возможно, Миранчуку надо в межсезонье сменить команду

Бывший полузащитник «Зенита» и молодёжной сборной России Алексей Гасилин оценил развитие карьеры хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Ничего страшного, всё у Миранчука нормально. Возможно, ему надо в межсезонье сменить команду — уйти в аренду в условный «Торино», «Удинезе» или «Дженоа». Я вообще считаю, что ему надо было ещё раньше уезжать из «Локомотива».



Почему мы говорим, что у нас много негативных примеров? Да потому что у нас в принципе очень мало игроков уезжает в Европу, чтобы попытаться там зацепиться за топ-чемпионат или топ-команду. Я понимаю, когда в хоккее 100 человек уезжают в НХЛ, 10 из них пробиваются в основу и мы все говорим: «Вот красавцы!». Но в футболе же у нас не так, посев очень маленький. По пальцам руки можно пересчитать всех наших легионеров», — цитирует игрока пресс-служба «Динамо».