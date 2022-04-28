«РБ Лейпциг» — «Рейнджерс»: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Лиги Европы

Стали известны стартовые составы «РБ Лейпциг» и «Рейнджерс» на первый полуфинальный матч Лиги Европы сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» в Лейпциге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» — «Рейнджерс».



«РБ Лейпциг»: Гулачи, Гвардиол, Хенрихс, Хальстенберг, Лаймер, Адамс, Клостерман, Анхелиньо, Ольмо, Нкунку, Собослаи.



Запасные: Чаунер, Мартинес, Поульсен, Форсберг, Мукиэле, Силва, Ребигер, Новоа, Лелле.



«Рейнджерс»: Макгрегор, Баришич, Угелумба, Голдсон, Тавернье, Ландстрём, Джек, Кент, Камара, Арибо, Райт.



Запасные: Маккрори, Маклафлин, Диалло, Дэвис, Сэндс, Балогун, Сакала, Арфилд, Кинг, Лоури, Маккиннон, Девайн.



Обслужит встречу французская бригада арбитров, которую возглавляет Бенуа Бастьен. Ему будут помогать ассистенты Хишам Закрани и Орельен Бертомье. Резервный рефери – Клеман Тюрпен.