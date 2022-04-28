«МЮ» — «Челси»: Алонсо открыл счёт, но Роналду забил ответный мяч через две минуты

Сегодня, 28 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках перенесённого матча 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» принимает «Челси».
Счёт был открыт во втором тайме. На 60-й минуте отличился защитник синих Маркос Алонсо, ему ассистировал Кай Хаверц, но уже через две минуты форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сравнял счёт.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Челси».
После 32 сыгранных туров «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Аристократы» набрали 65 очков. «Манчестер Юнайтед» за 34 тура набрал 54 очка. «Красные дьяволы» находятся на шестой строчке в таблице.
Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», у «горожан» 80 очков после 33 туров. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».
- 29 апреля 2022
-
00:22
-
00:12
-
00:02
- 28 апреля 2022
-
23:56
-
23:53
-
23:52
-
23:49
-
23:35
-
23:25
-
23:14
-
23:07
-
23:05
-
22:51
-
22:45
-
22:35
-
22:10
-
21:55
-
21:53
-
21:45
-
21:29
-
21:28
-
21:13
-
21:10
-
21:05
-
20:58
-
20:56
-
20:48
-
20:37
-
20:21
-
20:20
-
20:06
-
19:54
-
19:51
-
19:50
-
19:45