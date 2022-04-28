«МЮ» — «Челси»: Алонсо открыл счёт, но Роналду забил ответный мяч через две минуты

Сегодня, 28 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках перенесённого матча 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» принимает «Челси».

Счёт был открыт во втором тайме. На 60-й минуте отличился защитник синих Маркос Алонсо, ему ассистировал Кай Хаверц, но уже через две минуты форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сравнял счёт.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Челси».



После 32 сыгранных туров «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Аристократы» набрали 65 очков. «Манчестер Юнайтед» за 34 тура набрал 54 очка. «Красные дьяволы» находятся на шестой строчке в таблице.



Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», у «горожан» 80 очков после 33 туров. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».