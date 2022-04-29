Моуринью — об 1:1 с «Лестером»: «Рома» слишком легко теряла мяч

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги конференций с «Лестер Сити» (1:1).

«Считаю, что мы слишком легко теряли мяч, стало невозможно выходить в контратаки. У нас это получалось не очень хорошо. Мы оставались организованными, нам удавалось прессинговать и играть так, как мы хотели, но со временем мы потеряли интенсивность, стали играть слишком глубоко.

Уверен, что все болельщики «Ромы», наблюдавшие за игрой, были бы счастливы узнать, что исход противостояния решится на «Олимпико». Я знаю, что даже с 70 000 болельщиков на стадионе и ещё большим количеством за его пределами будет непросто.

В чемпионате нас ожидает матч с «Болоньей», командой, которая играет очень хорошо и побеждает. В отличие от «Лестера», мы должны сосредоточиться на Серии А и попытаться занять пятое место, в то время как у них нет шансов выйти в еврокубки», — цитирует Моуринью Football Italia.

Ответный матч между командами состоится 5 мая в Риме (Италия).