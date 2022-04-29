«Реал» может продать Крооса и купить Погба

«Реал» проявляет интерес к французскому полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, сообщает El Nacional.

По данным источника, «Королевский клуб» может продать полузащитника Тони Крооса и подписать двух хавбеков – Орельена Тчуамени («Монако») и Поль Погба («Манчестер Юнайтед»).

Напомним, Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году. Сумма трансфера составила € 100 млн. В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, забил один гол и отдал девять результативных передач. На данный момент трансферная стоимость форварда французского футболиста оценивается в € 55 млн.

Ранее сообщалось, что Погба больше не сыграет за клуб из-за травмы, полученной в перенесённом матче 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:4).