Пол Скоулз раскритиковал игру Поля Погба за «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал игру полузащитника Поля Погба за «красных дьяволов».
«Я был в команде, когда он был ребенком, и у этого парня есть абсолютно все, что вы хотели бы видеть в футболисте и полузащитнике.
У него есть технические данные, он может бежать. Я просто не думаю, что он, будучи футболистом, когда-либо учился, кажется, он постоянно совершает одни и те же ошибки снова и снова.
Это разочаровывает, похоже, он собирается уйти. Он куда-нибудь уйдет, тренер возьмет его под контроль, и я думаю, что он действительно преуспеет, как это было в «Ювентусе».
По какой-то причине в «Манчестер Юнайтед» это не сработало. Это большое разочарование. Можно посмотреть, как он играет за сборную Франции.
Люди оценивают его неправильно. Он хороший парень, он хочет работать и учиться. Я надеюсь, что он пойдет дальше и добьется успеха. Мы все знаем, что у него есть способности и талант, чтобы стать игроком мирового класса», — приводит слова Скоулза TalkSPORT.
- 26 апреля 2022
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