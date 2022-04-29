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Защитник «Рейнджерс» Тавернье: мы способны повернуть ход противостояния с «Лейпцигом»

Защитник «Рейнджерс» Тавернье: мы способны повернуть ход противостояния с «Лейпцигом»
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Защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье прокомментировал поражение от «Лейпцига» (0:1) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

«Казалось, что мы действуем надёжно. Мы свели к минимуму количество опасных моментов у наших ворот, а в итоге пропустили со стандарта. Организованность действий была не такой хорошей, какой должна быть в таких матчах. Мы могли бы предотвратить пропущенный мяч. Но точно знаем, что, возвращаясь на домашний стадион при счёте 0:1, мы продолжим бороться.

Мы совершенно точно способны повернуть ход противостояния в свою пользу. У нас вернётся в строй больше игроков, так что мы будем ещё сильнее, в своей лучшей форме. Начнём атаковать сразу же со стартового свистка», — цитирует Тавернье пресс-служба УЕФА.

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