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«Арсенал» установил стену в честь Букайо Саки на домашнем стадионе

«Арсенал» установил стену в честь Букайо Саки на домашнем стадионе
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Лондонский «Арсенал» на домашнем стадионе «Эмирейтс» установил стену в честь своего футболиста Букайо Саки, информирует The Athletic.

Стена в честь Саки представляет собой экспозицию из 1700 писем поддержки, которые Букайо получил от фанатов после чемпионата Европы – 2020. Эта стена является символом единения игроков и болельщиков лондонского «Арсенала».

Напомним, Сака подвергся жёсткой критике и расовым оскорблениям из-за нереализованного пенальти в финале Евро-2020 со сборной Италии. Букайо был одним из тех игроков, которые не смогли забить в серии послематчевых пенальти. В итоге англичане проиграли в финале (1:1, 2:3 – по пенальти), а сборная Италии завоевала золотые медали континентального первенства.

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