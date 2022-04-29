«Арсенал» установил стену в честь Букайо Саки на домашнем стадионе

Лондонский «Арсенал» на домашнем стадионе «Эмирейтс» установил стену в честь своего футболиста Букайо Саки, информирует The Athletic.

Стена в честь Саки представляет собой экспозицию из 1700 писем поддержки, которые Букайо получил от фанатов после чемпионата Европы – 2020. Эта стена является символом единения игроков и болельщиков лондонского «Арсенала».

Напомним, Сака подвергся жёсткой критике и расовым оскорблениям из-за нереализованного пенальти в финале Евро-2020 со сборной Италии. Букайо был одним из тех игроков, которые не смогли забить в серии послематчевых пенальти. В итоге англичане проиграли в финале (1:1, 2:3 – по пенальти), а сборная Италии завоевала золотые медали континентального первенства.