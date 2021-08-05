В Англии задержали 11 человек, писавших расистские оскорбления после финала Евро-2020

Английская полиция продолжает расследование событий после финального матча чемпионата Европы — 2020, в котором сборная Англии проиграла Италии.



Как сообщает Sky Sports, к настоящему моменту сотрудникам удалось задержать 11 человек, публиковавших в социальных сетях оскорбления на расовой почве в адрес полузащитников Букайо Саки и Джейдона Санчо и нападающего Маркуса Рашфорда. Молодые футболисты не реализовали свои удары в серии пенальти.



Сборная Англии на Евро-2020 заняла первое место в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией. В плей-офф подопечные Гарета Саутгейта победили Германию (2:0), разгромили Украину (4:0) и одолели Данию (2:1 ДВ). В финальном матче английская национальная команда уступила Италии в серии пенальти (1:1, 2:3 пен.).

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