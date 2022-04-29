Хави Мартинес: в некоторых районах Катара девушка не может ходить в бикини. Это шокирует
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Испанский полузащитник Хави Мартинес рассказал об особенностях жизни в Катаре. Напомним, 33-летний футболист перешёл в местный клуб «Катар».
«Если вы хотите познакомиться с Катаром, не стоит ехать туда летом, потому что это будет похоже на посещение сауны.
Чемпионат мира – 2022 станет возможностью для всего мира увидеть, как живут люди в Катаре. Контраст культур не настолько велик, как я думал. Всё нормально, в Катаре живёт множество европейцев.
В некоторых районах моя девушка не может ходить в бикини, а в других – может. Это шокирует. Ещё нужно что-то сделать, чтобы в Катаре можно было продавать алкоголь во время чемпионата мира», — сказал Хави Мартинес в эфире Cadena SER, его слова приводит Marca.
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