Самедов: Джано — безумно талантливый парень, который мог замахнуться на гораздо большее

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов отреагировал на завершение карьеры экс-игроком красно-белых Джано Ананидзе.
«Очень жаль, что Джано закончил карьеру. К сожалению, травмы довели его до такого решения. Прекрасный игрок, карьера хорошая. Могло бы сложиться гораздо лучше. Он безумно талантливый парень, который мог замахнуться на гораздо большее.
У Ананидзе очень много красивых голов, в том числе и ударов издалека! Один какой-то не могу назвать. Но гол «Оренбургу» совершенно точно могу выделить!» — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Джано начинал карьеру в московском «Спартаке», в систему которого попал в 2007 году. За главную команду красно-белых выступал с 2009 года. В клубе он провёл 10 лет и стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Также хавбек уходил в аренду в «Ростов», где выиграл национальный Кубок, и «Крылья Советов». Покинув «Спартак», Джано подписал контракт с кипрским «Анортосисом», однако вскоре покинул команду и перебрался в «Ротор», за который так и не провёл ни одного матча и расторг соглашение.
- 29 апреля 2022
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