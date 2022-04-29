Представители «Ман Сити» навещают Райолу в больнице, чтобы ускорить переговоры по Холанду

Представители «Манчестер Сити» навещают в больнице известного футбольного агента Мино Райолу, представляющего интересы нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщает Manchester Evening News.



По информации источника, «горожане» рассчитывают ускорить переговоры по трансферу норвежского футболиста.



Ранее зарубежные СМИ сообщали о смерти Райолы, который длительное время боролся с заболеванием лёгких и даже перенёс операцию на них. Позже помощник Райолы, а затем и он сам опровергли заявления СМИ.



Ранее появилась информация о том, что Эрлинг Холанд согласовал с «Манчестер Сити» пятилетний контракт с зарплатой € 600 тыс. в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в чемпионате Англии.



Холанд выступает в составе «шмелей» с 2020 года. В нынешнем сезоне норвежец принял участие в 21 матче чемпионата Германии, забил 18 голов и отдал восемь результативных передач.