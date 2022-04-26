Эдегор: Холанд — зверь. Если собирается переехать в Англию, пусть переходит в «Арсенал»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор поделился мнением о нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.
«Холанд — забавный парень. Он мой хороший друг и отличный игрок. Посмотрим, что он будет делать. Не знаю, какие у него планы, но если собирается переехать в Англию, то, конечно же, он должен перейти в «Арсенал».
Честно говоря, мы не слишком много беседовали о его будущем. Знаю, что многие пытаются узнать, что он будет делать дальше, и хотят посоветовать ему что-то. Я не хочу этим заниматься. Подождём и увидим. Холанд — настоящий зверь. Он силён, быстр, и я думаю, что у него есть всё. Он может играть в любой лиге, в любой стране», — приводит слова Эдегора Goal.com.
Ранее появилась информация о том, что Эрлинг Холанд согласовал с «Манчестер Сити» пятилетний контракт с зарплатой € 600 тыс. в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в чемпионате Англии.
- 26 апреля 2022
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