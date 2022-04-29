В «Химках» поддержали идею ограниченного моратория и расширения РПЛ до 18 команд

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о возможном расширении Российской Премьер-Лиги.

«Мы об этом говорили изначально, пока ничего нового нет. Будем ждать окончания сезона, для того чтобы не было нарушения спортивного принципа, чтобы все доиграли сезон.



Логичный вариант. Расширение лиги до 20 команд давно назрело. Может, стоит делать это поэтапно: сначала 18, потом 20. В любом случае нам надо увеличивать число команд. Для страны, в которой живет 150 млн человек, 16 команд — минимум», — рассказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, в настоящее время в чемпионате России играет 16 команд. Сообщалось о возможном расширении лиги до 18 коллективов.