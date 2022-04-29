Ибрагимович: я лучший футболист в истории МЛС. Я был слишком хорош для этого турнира

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о периоде выступления в МЛС.



«Я очень благодарен МЛС, потому что они дали мне шанс почувствовать себя живым. Я был слишком хорош для этого турнира, что, собственно, и показал. Я лучший футболист, когда-либо игравший в МЛС. И это не моё эго или попытка похвалить себя. Это правда.



Я наслаждался временем, проведённым там. Мне нравилось, как они работали, как занимались маркетингом. Думаю, что игра в МЛС была лучшим способом вернуться после травмы. Я был в лучшей форме за всё время.



Я очень горжусь тем, что играл в МЛС, потому что мне говорили, что там пустые стадионы. Но это не так, болельщиков было много, поэтому не могу жаловаться», — цитирует Ибрагимовича ESPN.



Напомним, шведский форвард выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2018 по 2019 год. За это время Ибрагимович сыграл в 58 матчах, в которых забил 53 гола и отдал 15 результативных передач.

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