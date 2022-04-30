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УЕФА планирует принять решение об отстранении российских команд на следующей неделе

УЕФА планирует принять решение об отстранении российских команд на следующей неделе
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УЕФА планирует рассмотреть статус российских клубов и сборной, а также вопрос их участия в соревнованиях под своей эгидой. Вероятно, решение будет принято уже на следующей неделе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в УЕФА.

Также собеседник добавил, что в организации не планируют исключать РФС. «Из-за спешки с составлением календаря на следующий сезон в УЕФА примут решение об отстранении клубов и сборной. На данный момент рассматривается два варианта: отстранение на сезон или продление отстранения до последующего уведомления, которое было принято ранее. Это значит, что клубы не смогут принять участия в еврокубках в следующем сезоне, а все виды сборных выпадут из турниров под эгидой УЕФА», — добавил собеседник «Чемпионата».

Напомним, 28 февраля УЕФА и ФИФА объявили об отстранении российских команд от международных турниров. Таким образом, московский «Спартак» лишился возможности выступить в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022, а сборная России не приняла участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира – 2022 и гарантированно пропустит мировое первенство в Катаре.

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