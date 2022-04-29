Дубль Мбаппе и его голевая передача не помогли «ПСЖ» обыграть «Страсбург»

Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге в рамках 35-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Страсбург» принимал «Пари Сен-Жермен». Команды сыграли вничью — 3:3.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На третьей минуте отличился нападающий хозяев Кевин Гамейро, ему ассистировал Лука Перрен. На 23-й минуте ответный мяч забил форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, голевой пас отдал Неймар.
На 64-й минуте защитник парижан Ашраф Хакими вывел свою команду вперёд, результативную передачу сделал Мбаппе. Через четыре минуты Мбаппе оформил дубль.
На 75-й минуте преимущество гостей сократил форвард Хабиб Диалло. В добавленное ко второму тайму время после передачи Димитри Льенара счёт сравнял защитник «Страсбурга» Антони Каси.
После 35 сыгранных туров «ПСЖ» располагается на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 79 очков. Парижский клуб в предыдущем туре досрочно стал чемпионом страны. «Страсбург» (57) – на пятой строчке.
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