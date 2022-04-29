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Дубль Мбаппе и его голевая передача не помогли «ПСЖ» обыграть «Страсбург»

Дубль Мбаппе и его голевая передача не помогли «ПСЖ» обыграть «Страсбург»
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Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге в рамках 35-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Страсбург» принимал «Пари Сен-Жермен». Команды сыграли вничью — 3:3.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На третьей минуте отличился нападающий хозяев Кевин Гамейро, ему ассистировал Лука Перрен. На 23-й минуте ответный мяч забил форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, голевой пас отдал Неймар.

На 64-й минуте защитник парижан Ашраф Хакими вывел свою команду вперёд, результативную передачу сделал Мбаппе. Через четыре минуты Мбаппе оформил дубль.

На 75-й минуте преимущество гостей сократил форвард Хабиб Диалло. В добавленное ко второму тайму время после передачи Димитри Льенара счёт сравнял защитник «Страсбурга» Антони Каси.

После 35 сыгранных туров «ПСЖ» располагается на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 79 очков. Парижский клуб в предыдущем туре досрочно стал чемпионом страны. «Страсбург» (57) – на пятой строчке.

Франция - Лига 1. 35-й тур
29 апреля 2022, пятница. 22:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
3 : 3
ПСЖ
Париж
1:0 Гамейро – 3'   1:1 Мбаппе – 23'   1:2 Хакими – 64'   1:3 Мбаппе – 68'   2:3 Диалло – 75'   3:3 Каси – 90+2'
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