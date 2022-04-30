Marca: Бэйл пожаловался на боли в спине перед игрой с «Эспаньолом», удивив тренерский штаб

32-летний валлийский нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл вынужден пропустить предстоящую домашнюю встречу 32-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» из-за боли в спине, сообщает Marca.

Как отмечает источник, на протяжении всей недели форвард усердно готовился к матчу, а сам Карло Анчелотти был готов дать ему игровое время в этой встрече из-за напряжённого графика, так как на этой неделе состоялась и игра в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити» (3:4). Однако в последний момент Гарет пожаловался на боли в спине, что в какой-то степени даже шокировало тренерский штаб «сливочных», которым ничего не оставалось как убрать игрока из заявки на матч.

Это не первое странное отсутствие Бэйла. Валлиец был исключен из состава утром перед «эль-класико» 20 марта из-за дискомфорта в спине, но на следующий день он вернулся к тренировкам со своими товарищами по команде.

Гарет Бэйл не сумел реализовать выход один на один.

Напомним, в нынешнем сезоне Бэйл принял участие в семи встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Уже этим летом футболист выйдет на рынок свободных агентов.