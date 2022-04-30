Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок сборной Португалии Карвалью — о Моуринью в «Роме»: не думаю, что Жозе счастлив

Экс-игрок сборной Португалии Карвалью — о Моуринью в «Роме»: не думаю, что Жозе счастлив
Комментарии

Бывший защитник «Челси» и сборной Португалии Рикарду Карвалью поделился мнением о работе главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью в итальянском клубе.

«Не думаю, что Моуринью счастлив. Он рад лишь тогда, когда побеждает. Он делает серьёзную работу. «Рома» — большой вызов для Жозе. Его цель — побеждать с этой командой, но в Серии А непросто. Есть такие команды, как «Милан», «Интер», «Ювентус» и «Наполи», но я уверен, что команда Моуринью будет претендентом на титул в следующем сезоне», — приводит слова Карвалью TuttoJuve.

«Рома» в 34 матчах набрала 58 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Милан» (74). Действующий чемпион Италии — «Интер».

Новость по теме
Моуринью – о тен Хаге в «МЮ»: это не мой клуб, я ничего не могу сказать об этом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022