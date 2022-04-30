Экс-игрок сборной Португалии Карвалью — о Моуринью в «Роме»: не думаю, что Жозе счастлив
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Бывший защитник «Челси» и сборной Португалии Рикарду Карвалью поделился мнением о работе главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью в итальянском клубе.
«Не думаю, что Моуринью счастлив. Он рад лишь тогда, когда побеждает. Он делает серьёзную работу. «Рома» — большой вызов для Жозе. Его цель — побеждать с этой командой, но в Серии А непросто. Есть такие команды, как «Милан», «Интер», «Ювентус» и «Наполи», но я уверен, что команда Моуринью будет претендентом на титул в следующем сезоне», — приводит слова Карвалью TuttoJuve.
«Рома» в 34 матчах набрала 58 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Милан» (74). Действующий чемпион Италии — «Интер».
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