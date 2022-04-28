Моуринью – о тен Хаге в «МЮ»: это не мой клуб, я ничего не могу сказать об этом

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал назначение наставника «Аякса» Эрика тен Хага на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» со следующего сезона.

«Вы упомянули мой бывший клуб. Это не мой клуб, я ничего не могу сказать об этом», — цитирует слова Моуринью Goal.

Первый полуфинальный матч Лиги конференций сезона-2021/2022 «Лестер» — «Рома» состоится сегодня, 28 апреля, в Англии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. На предыдущей стадии турнира итальянский клуб победил норвежский «Будё-Глимт» с общим счётом 5:2.

На данный момент «Рома» остаётся единственной итальянской командой, имеющей шанс завоевать европейский титул. Последняя победа итальянских клубов в еврокубках состоялась в 2010 году, когда «Интер» выиграл Лигу чемпионов УЕФА.