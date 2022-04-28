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Моуринью – о тен Хаге в «МЮ»: это не мой клуб, я ничего не могу сказать об этом

Моуринью – о тен Хаге в «МЮ»: это не мой клуб, я ничего не могу сказать об этом
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал назначение наставника «Аякса» Эрика тен Хага на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» со следующего сезона.

«Вы упомянули мой бывший клуб. Это не мой клуб, я ничего не могу сказать об этом», — цитирует слова Моуринью Goal.

Первый полуфинальный матч Лиги конференций сезона-2021/2022 «Лестер» — «Рома» состоится сегодня, 28 апреля, в Англии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. На предыдущей стадии турнира итальянский клуб победил норвежский «Будё-Глимт» с общим счётом 5:2.

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На данный момент «Рома» остаётся единственной итальянской командой, имеющей шанс завоевать европейский титул. Последняя победа итальянских клубов в еврокубках состоялась в 2010 году, когда «Интер» выиграл Лигу чемпионов УЕФА.

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