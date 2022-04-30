Зелимхан Бакаев: может, у нас арбитры просто сильнее боятся ошибиться
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался по поводу матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3).
«У нас были очень хорошие моменты, стопроцентные, но мы их не использовали. Два наших гола не засчитали. А «Ростов» получил право на два пенальти, необязательные с нашей стороны.
Паузы в матчах из-за VAR? Может, у нас арбитры просто сильнее боятся ошибиться? Не знаю, для меня нет особой разницы. Что есть VAR, что нет… Главное — пусть всё будет честно и справедливо. Понимаю, что судьи — тоже живые люди, могут ошибаться. Удачи им, что тут ещё сказать», — приводит слова Бакаева пресс-служба «Спартака».
«Спартак» в 26 матчах набрал 31 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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