Зелимхан Бакаев: может, у нас арбитры просто сильнее боятся ошибиться

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался по поводу матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3).



«У нас были очень хорошие моменты, стопроцентные, но мы их не использовали. Два наших гола не засчитали. А «Ростов» получил право на два пенальти, необязательные с нашей стороны.



Паузы в матчах из-за VAR? Может, у нас арбитры просто сильнее боятся ошибиться? Не знаю, для меня нет особой разницы. Что есть VAR, что нет… Главное — пусть всё будет честно и справедливо. Понимаю, что судьи — тоже живые люди, могут ошибаться. Удачи им, что тут ещё сказать», — приводит слова Бакаева пресс-служба «Спартака».



«Спартак» в 26 матчах набрал 31 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.