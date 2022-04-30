Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зелимхан Бакаев: может, у нас арбитры просто сильнее боятся ошибиться

Зелимхан Бакаев: может, у нас арбитры просто сильнее боятся ошибиться
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался по поводу матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3).

«У нас были очень хорошие моменты, стопроцентные, но мы их не использовали. Два наших гола не засчитали. А «Ростов» получил право на два пенальти, необязательные с нашей стороны.

Паузы в матчах из-за VAR? Может, у нас арбитры просто сильнее боятся ошибиться? Не знаю, для меня нет особой разницы. Что есть VAR, что нет… Главное — пусть всё будет честно и справедливо. Понимаю, что судьи — тоже живые люди, могут ошибаться. Удачи им, что тут ещё сказать», — приводит слова Бакаева пресс-служба «Спартака».

«Спартак» в 26 матчах набрал 31 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Новость по теме
Капитан «Ростова» Глебов — о работе Мешкова: на судейство грех жаловаться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022