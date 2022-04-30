«Динамо» — «Урал»: Бикфалви оформил дубль и удвоил преимущество гостей

Сегодня, 30 апреля, проходит матч «Динамо» — «Урал». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проводится на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Урал».
На 67-й минуте полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви оформил дубль и удвоил преимущество гостей.
На 7-й минуте московское «Динамо» открыло счёт. Гол забил полузащитник Арсен Захарян. А на 29-й минуте счёт сравнял хавбек «Урала» Эрик Бикфалви. На 31-й минуте полузащитник Даниэль Мишкич вывел гостей вперёд.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).
«Динамо» набрало 52 очка в 26 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (24) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (58).
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