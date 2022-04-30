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Советник Федуна Камоцци отреагировал на смерть футбольного агента Мино Райолы

Советник Федуна Камоцци отреагировал на смерть футбольного агента Мино Райолы
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Франко Камоцци, советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на смерть известного футбольного агента Мино Райолы.

«Мне очень жаль видеть новости о смерти Райолы. Я познакомился с ним во время совершения трансфера Бартоша Саламона. Отличный профессионал, прямолинеен и никогда не банален. Покойся с миром, Мино Райола», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Райола представлял интересы более чем 20 широко известных в Европе футболистов, среди которых были такие звёзды, как голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.

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