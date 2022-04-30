Советник Федуна Камоцци отреагировал на смерть футбольного агента Мино Райолы

Франко Камоцци, советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на смерть известного футбольного агента Мино Райолы.

«Мне очень жаль видеть новости о смерти Райолы. Я познакомился с ним во время совершения трансфера Бартоша Саламона. Отличный профессионал, прямолинеен и никогда не банален. Покойся с миром, Мино Райола», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Райола представлял интересы более чем 20 широко известных в Европе футболистов, среди которых были такие звёзды, как голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.