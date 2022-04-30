Шварц показывал сердце трибунам, Бикфалви оформлял дубль. Фото победы «Урала» над «Динамо»

Сегодня, 30 апреля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» — «Урал». Гости одержали победу — 3:2.



Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».



«На протяжении 25 минут мы доминировали. Забили гол, могли забивать и второй. После 25-й минуты мы стали пассивны, выпустили нити игры из своих рук. Потерпели заслуженное поражение. Порой двух голов бывает достаточно для победы. Но мы перестали быть агрессивными. Мы перестали быть последовательными в обороне, недостаточно хорошо защищались командно. Сегодня мы хорошо играли. Против ЦСКА мы тоже сыграли неплохо. Я бы не сказал, что видна разница между «Динамо» осенним и весенним. Мы понимаем турнирное положение. Для нас это опыт. Сегодня нам противостоял серьёзный соперник», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.