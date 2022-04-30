Валерий Карпин высказался о поражении «Ростова» от «Краснодара» в 27-м туре РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Краснодара» (1:2) в 27-м туре РПЛ.

«На первый тайм «Краснодар» вышел выигрывать матч, а мы — просто играть. После перерыва «Ростов» вышел побеждать. Единственное — не хватило забитого мяча, хотя моментов было более чем достаточно. За второй тайм претензий нет, можно только поблагодарить ребят. А вот за первую половину надо, мягко говоря, поругать.



Как прокомментирую слова президента УЕФА? Когда решение примут, тогда и будем думать. Сейчас чего ждать? Надеемся, что всё вернётся на круги своя. Слова Чеферина — тому лишнее подтверждение. Он всё правильно сказал. Посмотрим теперь, какое решение примут», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».