Валерий Карпин высказался о поражении «Ростова» от «Краснодара» в 27-м туре РПЛ
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Краснодара» (1:2) в 27-м туре РПЛ.
«На первый тайм «Краснодар» вышел выигрывать матч, а мы — просто играть. После перерыва «Ростов» вышел побеждать. Единственное — не хватило забитого мяча, хотя моментов было более чем достаточно. За второй тайм претензий нет, можно только поблагодарить ребят. А вот за первую половину надо, мягко говоря, поругать.
Как прокомментирую слова президента УЕФА? Когда решение примут, тогда и будем думать. Сейчас чего ждать? Надеемся, что всё вернётся на круги своя. Слова Чеферина — тому лишнее подтверждение. Он всё правильно сказал. Посмотрим теперь, какое решение примут», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».
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